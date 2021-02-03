Княжицкий: Зеленский ввел санкции против человека Медведчука из-за падения рейтинга

Президент Владимир Зеленский мог ввести санкции против правой руки Виктора Медведука Тараса Козака из-за опустившегося рейтинга партии "Слуга народа".

Об этом OBOZREVATEL сказал депутат и член комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий, комментируя ограничения против Козака и аннулирование лицензий трех телеканалов, принадлежащих ему – 112, NewsOne и ZIK.

"Это может быть связано с жестким падением рейтинга "Слуги народа" и выходом на первое место ОПЗЖ (партии. – ред), куда, собственно, переходит большинство избирателей Зеленского. Это хорошее время на введение санкций, поскольку внимание Запада приковано к нарушению прав человека в России, дела Навального и изменения президентской администрации в США", – отметил нардеп.

По словам Княжицкого, сам Медведчук не может ничего сделать, потому что санкции не касаются его лично, а – Козака. Тот в свою очередь может обратиться в суд, поскольку санкции против граждан Украины можно вводить в случае их связей с терроризмом.

"Казака в таких списках нет, против него когда-то было подозрение, но решение суда не было. Поэтому он будет пытаться каким-то образом изменить ситуацию. Относительно Медведчука, то он – кум Путина. Нет никаких сомнений, что Россия будет давить на Украину и требовать отмены санкций и возобновления вещания телеканалов", – подытожил Княжицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, персональные санкции против партнера лидера "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Тараса Козака, которые вступили в силу после введения правительством в действие решение СНБО, заблокировали не только принадлежащие им телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik, но и самолеты. Ими политик и его правая рука постоянно пользовались для прямых перелетов в Россию, что запрещено.