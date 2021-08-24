Зеленский выступил в Раде и предложил День украинской государственности сделать выходным. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать новый праздник День украинской государственности выходным днем. Соответствующий законопроект он внес в парламент.

Об этом глава государства заявил во время выступления в Верховной Раде во вторник, 24 августа.

"С Днем Независимости Украины! С 30-летием ее провозглашения я вас всех поздравляю ... Я подписал указ о праздновании .... и вношу на рассмотрение законопроект, по которому он должен быть выходным днем", – сказал президент.

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Сегодня на торжественном заседании парламентарии намерены голосовать за проект закона о большом гербе Украины.

"Я хочу, чтобы мы его сейчас поддержали (Леонид Кравчук, первый президент – Ред.). Это его идея, это его мечта. Пусть будет здоровым", – сказал Зеленский, обращаясь к депутатам.

Ранее Зеленский заявил, что подписал указ, которым создал новый государственный праздник – День украинской государственности. Торжественной датой выбран день крещения Киевской Руси, 28 июля. Праздник начнут отмечать с 2022 года.

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