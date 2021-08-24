Зеленский подписал указ о новом государственном празднике в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике – День украинской государственности. Его начнут отмечать с 2022 года.

Об этом глава государства заявил во вторник, 24 августа, во время выступления на параде в честь 30-летия независимости Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую не зря называют местом, где все начинается", – сообщил Зеленский.

Видео дня

Президент добавил, что зарождение украинской государственности будут отмечать в день крещения Киевской Руси, 28 июля.

Также Зеленский добавил, что Украина начнет "процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину и похоронены не в Украине". С его слов в нашу страну вернутся исторические и культурные ценности, которые находятся за рубежом.

Отметим, что в День Независимости Украины, 24 августа, в трех городах Киеве, Одессе и Днепре проводят военные парады.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию торжественного мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, по случаю проведению массовых мероприятий на День Независимости Украины 24 августа в Киеве перекрыли ряд улиц для автомобильного движения.