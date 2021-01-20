Зеленский ввел в состав СНБО президента Национальной академии наук. Указ

Президента Национальной академии наук Украины Анатолия Загороднего в среду, 20 января, ввели в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Соответствующий указ (№22/2021) подписал украинский глава Владимир Зеленский. Текст документа был обнародован на сайте Офиса президента.

Указ вступил в силу со дня его опубликования. Пока не уточняется, какие именно обязанности в СНБО будет исполнять Загородний.

Напомним, 7 октября физик Анатолий Загородный был избран президентом НАН. Его кандидатуру поддержали 426 человек. Загородний заменил на этом посту Бориса Патона, о смерти которого стало известно 19 августа.

Новый глава НАН был самым молодым кандидатом, которые претендовали на это кресло (Загороднему 69 лет).

До избрания он был вице-президентом НАН. Также Загородний – директор и заведующий отдела теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики, председатель комиссии НАН по научному наследию академика Вернадского.

Его научные работы посвящены проблемам теоретической и математической физики, физики кинетических явлений, теории плазмы, статистической физики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.