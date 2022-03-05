Зеленський: ВСУ храбро удерживают все ключевые направления нашей обороны и контратакуют оккупантов. Видео

На десятый день Великой Отечественной войны Украины с агрессором Россией наши Вооруженные силы храбро удерживают все ключевые направления обороны страны и контратакуют оккупантов. Президент Владимир Зеленский поблагодарил защитников за мужество и заявил, что победа непременно будет за украинскими силами.

Гарант также поделился надеждой, что уже вскоре украинцы, вынужденно покинувшие родные дома и выехавшие за границу, смогут вернуться. С такими словами он обратился к гражданам в новом видеообращении утром 5 марта, которое опубликовано на YouTube-канале ОПУ (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Свободный народ свободной страны, уже десятые сутки нашей отечественной борьбы, искренней веры и круглосуточной работы. Десятые сутки, как один бесконечно долгий день, одна бесконечно долгая ночь, которая не дает отдохнуть. Сегодня суббота – это слово на войне ничего не значит, как понедельник или четверг, любой другой день. Все они стали одинаковыми. Мы одинаково защищаем государство, спасаем людей. Страна больше не знает выходных. Не важно, что в календаре. И так к победе", – отметил Зеленский.

Видео дня

В эту ночь глава государства провел очередные телефонные разговоры с мировыми лидерами – президентами Франции Эммануэлем Макроном и Польши Анджеем Дудой. Он подчеркнул, что взаимодействие с этими партнерами Украины постоянно, а разговоры – ежедневные. Гарант выразил благодарность обоим за их решительность и преданность общему делу – защите людей.

Особенно Зеленский поблагодарил польского лидера и его жену Агату. Он подчеркнул, что вместе с ними удалось не допустить гуманитарного кризиса на границе, сделать так, чтобы тысячи детей и женщин получили достойное отношение.

"Сейчас у нас фактически нет границы с дружественной Польшей, потому что мы вместе на стороне добра. И я уверен, что уже скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех дружественных стран, потому что угрозы больше нет", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что власть думает о будущем для всех украинцев после войны: как оживить наши города, восстановить экономику. Об этом глава государства общался с представителями Всемирного банка Международного валютного фонда. Ныне достигнуто соглашение между крупнейшими финансовыми институтами ради поддержки Украины – есть первые решения о неотложной помощи и десятках миллионов долларов на восстановление страны после войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем предыдущем обращении от 4 марта президент назвал пережитую ночь такой, которая могла бы остановить историю всей Европы. Ведь тогда российские оккупанты атаковали крупнейшую на европейском континенте атомную станцию – Запорожскую АЭС в Энергодаре.

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