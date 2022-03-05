'Специально для российских спутников': в Польше развернули 300-метровый флаг Украины. Фото

После вторжения российских войск Украина и украинцы получают мощную поддержку из разных уголков мира. В частности, активно свою позицию высказывают в соседней Польше, где 4 марта развернули украинский флаг длиной 300 метров.

Акция солидарности прошла в городе Лодзь. Впечатляющие снимки опубликовал в Facebook польский общественный деятель Адам Пустельник (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, небезразличные граждане собрались на улице Пьотрковской, которая, по данным статистики, являлась самой длинной торговой улицей в Европе.

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Именно на ней люди развернули длинный флаг Украины. Пустельник предположил, что сине-желтое знамя, вероятно, в космосе видел каждый российский спутник.

"300 метров сделано. Возможно, самый длинный украинский флаг в мире. Здесь, на Пьотрковской. Нас видел каждый российский спутник. Лодзь солидарен с Украиной!" – написал он.

Также у многих участников акции были с собой украинские и польские флаги обычных размеров. Люди пришли с плакатами "Стоп войне!", в толпе звучали лозунги поддержки украинскому народу.

"Остановим войну. Этот флаг видели из космоса, а ваши крики раздавались до Киева и Москвы", – прокомментировали на Facebook-странице города Лодзь.

Отметим: посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий решил не уезжать из Киева, несмотря на постоянные атаки российских оккупантов. Он подчеркнул, что так стремится поддержать дух украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, митинги в поддержку украинского народа, который уже десятый день героически борется с агрессором Россией, не прекращаются во многих странах мира. Кроме польского города Лодзь, 4 марта на акции вышли тысячи человек в Праге (Чехия), Тбилиси (Грузия), Лиссабоне (Португалия), Лондоне (Британия) и Франкфурте (Германия).

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