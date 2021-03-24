Советник Зеленского сказал, когда президент встретится с Байденом

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден могут встретиться после улучшения ситуации с пандемией COVID-19 и восстановить практику регулярных визитов.

Такое мнение высказал внештатный советник главы Украины Эндрю Мак в эфире телеканала "Дом". По его мнению, единственная причина, почему политики еще не встретились, – пандемия.

"Я уверен, мы [Украина и США] вернемся к нормальным отношениям ... Думаю, администрация Байдена и сам президент будут проводить обсуждения и переговоры с президентом Украины в нормальном режиме, а в будущем восстановится и обычная практика регулярных визитов мировых лидеров в Вашингтон", – сказал Мак.

Он добавил, что пока что с момента изменения американской администрации ни один из мировых лидеров не смог осуществить визит в Вашингтон из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Предыдущий президент США Дональд Трамп был поглощен решением большого количества внутриполитических проблем, а нынешний глава Белого дома понимает трудности того, что происходит в Украине, считает внештатный советник Зеленского.

Он сказал, что Трамп – политик совершенно иного типа.

"Он был бизнесменом, застройщиком действительно не понимал всей сложности того, что происходит в Украине. Тогда как президент Байден давно "в теме", он много лет изучает эти вопросы и уделяет им большое внимание. Поэтому, на мой взгляд, лидеры наших стран очень хорошо объяснятся", – уверен Мак.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш уверен, что участие Байдена в переговорах "нормандской четверки" по Донбассу в случае расширения формата маловероятно.