Зеленский студентам Стэнфордского университета: Украина – страна, где возможно все. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 2 сентября, провел встречу в Стэнфордском университете (США). Мероприятие состоялось в рамках рабочей поездки главы государства в Америку.

Украинский лидер выступил перед студентами и учеными, начав свою речь с шутки. Он сказал, что был здесь уже несколько раз, но потом добавил: "В мечтах". Аудитория рассмеялась, после чего Зеленский представился и продолжил выступление. Событие транслировалось на Facebook-странице Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что глава украинского государства начал выступать на английском языке. Потом он перешел на украинский, попросив перед этим разрешения и сказав, что уважает историю, культуру и язык США.

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Он рассказал публике об Украине, ее реформах и агрессии РФ. Возможно все – так можно описать страну, если делать это в двух словах, указал Зеленский.

"Украина строит сотни километров дорог, мостов – и это возможно. Украина противостоит России, которая аннексировала и оккупировала часть страны, строит демократию, развивает антикоррупционные институты, вводит электронное декларирование, корпоративное управление, запускает рынок земли", – рассказал президент.

Украина одной из первых в мире ввела цифровой паспорт и развивает государство в смартфоне.

Также, как добавил Зеленский, в Украине готовится внедрение электронного голосования. То есть проголосовать на выборах можно будет из дому или даже из-за границы.

Президент высказал убеждение, что страна станет сильной и успешной. "Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет украинской мечты, у нас есть украинская цель… Мы вернем своих людей. Для нас это очень важно – вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной – лидером Европы", – заявил Зеленский.

Интересно, что в пример президент приводил много личных ситуаций. Так, его победа на выборах символизирует то, что в Украине возможно все, сказал политик.

Кроме того, он рассказал, что его жена рожала первого ребенка в Кривом Роге, а он тогда находился по работе в Киеве. На дорогу Зеленский потратил аж 10 часов, хотя расстояние не такое большое, – из-за ужасного состояния асфальта. "Я хотел это изменить", – сказал глава государства.

А после рождения второго ребенка, как рассказал президент, он потратил на бюрократию и оформление документов 20 часов. Это он также мечтал изменить, и это стало возможным, когда он стал президентом и привел ко власти эффективных людей.

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