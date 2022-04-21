Шмыгаль встретился с Байденом и Пелоси: о чем договорились

Глава украинского правительства Денис Шмигаль в четверг, 21 апреля, встретился в Вашингтоне с американскими топ-чиновниками. Политики обсудили возможность предоставления Украине дополнительной военной и финансовой помощи, а также санкции против агрессора России.

В частности, Шмигаль провел встречи с американским президентом Джо Байденом, министром финансов США Джанет Йеллен, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и членами Конгресса США. О результатах переговоров он написал на своем канале в Telegram.

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Шмыгаль рассказал американцам о зверствах российской армии в Украине, об ущербе нанесенном государству, о многочисленных жертвах и отметил необходимость помощи США в поставке украинской армии оружия и усилении антироссийских санкций.

Главные результаты встречи:

Байден анонсировал программу Uniting for Ukraine, которая упростит процедуру въезда украинцев в США.

С Джанет Йеллен были обсуждены вопросы увеличения финансовой поддержки, необходимости усиления санкций (на очереди уже шестой пакет), нефтяного эмбарго и остановки российской банковской системы.

Вашингтон пообещал выделить еще 500 млн долларов для украинского бюджета.

Обсудили наполнение Фонда U24RecoveryFund для помощи ВСУ и восстановления экономики и инфраструктуры.

Украина призвала США консолидировать усилия для помощи находящимся поблизости или в зоне боевых действий украинцам.

"На всех встречах подчеркиваем, что Россия – это угроза не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира. Мы видим, как эта страна-агрессор пытается спровоцировать как можно больше мировых кризисов. Энергетический, продовольственный, миграционный. Поэтому так важно объединиться вокруг поддержки Украины и помочь нам одержать победу в этой войне", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки провели совещание для обсуждения нового этапа наступления войск РФ на восточные территории Украины. В мероприятии приняли участие главы нескольких стран.