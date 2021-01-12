Санду начала встречу с Зеленским с приветствия "Слава Украине!" Первые кадры
Во вторник, 12 января, в Украину прибыла президент Республики Молдова Майя Санду. Это стало ее первым зарубежным визитом в качестве главы государства.
В Киеве она встретилась с президентом Владимиром Зеленским, во время торжественной церемонии на площади возле Мариинского дворца Санду на украинском языке обратилась к почетному караулу. Событие транслировала пресс-служба главы государства на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).
Так, в начале церемонии прозвучали гимны Молдовы и Украины, после чего Зеленский и Санду совершили обход воинов почетного караула.
"Слава Украине!" – обратилась к ним Санду официальным приветствием в ВСУ.
Известно, что в 13:00 у двух лидеров запланирована церемония подписания украинско-молдавских двусторонних документов, а дальше – заявления президентов.
Ранее в Офисе главы государства заявили, что из-за введенного в Украине усиленного карантина официальные мероприятия пройдут без участия журналистов.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что визит Санду в Киев свидетельствует о признании Молдовой авторитета Украины.