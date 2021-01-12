Санду розпочала зустріч із Зеленським з вітання 'Слава Україні!' Перші кадри

Президентка Республіки Молдова Мая Санду, котра 12 січня прибула із візитом до Києва, привітала українських військових словами "Слава Україні!".

Під час зустрічі вона разом із президентом Володимиром Зеленським традиційно оглянули стрій почесної варти а площі біля Маріїнського палацу. Подію транслювала пресслужба глави держави на сторінці у Facebook(щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Так, на початку церемонії пролунали гімни Молдови та України, після чого Зеленський та Санду здійснили обхід воїнів почесної варти.

"Слава Україні!" – звернулася до них Санду офіційним вітанням в ЗСУ.

Згодом лідери двох країн представили членів української та молдовської делегацій.

Як інформує пресслужба Офісу президента, потому розпочалася зустріч глав держав у форматі "віч-на-віч", після якої заплановано українсько-молдовські переговори в розширеному складі під головуванням президента України та президента Республіки Молдова.

Після їхнього завершення очікується підписання двосторонніх документів і офіційні заяви президентів.

Зазначимо, що прибуття до Києва стало першим закордонним візитом Санду як глави держави.

Раніше в Офісі глави держави заявили, що через запроваджений в Україні посилений карантин офіційні заходи відбудуться без участі журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив переконання, що візит Санду до Києва свідчить про визнання Молдовою авторитету України.