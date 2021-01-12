Візит Санду свідчить про визнання Молдовою авторитету України, – Кулеба

Президентка Молдови Мая Санду 12 січня запланувала свій перший закордонний візит саме до Києва, що нібито говорить про визнання Кишиневом авторитету України.

Таке переконання висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Його слова цитує "Інтерфакс-Україна".

Також глава МЗС зазначив, що офіційний візит новообраної лідерки країни-сусідки України свідчить про перезавантаження двосторонніх відносин між державами.

"По-перше, головною новиною стало вже те, що свій перший закордонний візит президентка Молдови здійснює саме в Україну... Це говорить про визнання Молдовою авторитету України", – підкреслив Кулеба.

За його словами, також в України та Молдови однакові погляди на врегулювання Придністровського конфлікту.

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