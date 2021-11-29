Зеленский внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину: названа причина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №6359 "О допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях". Документ определен как безотлагательный.

Об этом свидетельствуют данные на официальном портале Верховной Рады Украины. Законопроект направлен на рассмотрение Комитета.

В частности, в проекте указаны такие: "Объединенные Усилия – 2022", украинско-американские учения "Репид Трайдент – 2022", украинско-британские учения "Казак Мейс – 2022", многонациональные учения "Светлая Лавина – 2022", украинско-польские учения "Сильвер Сейбер – 2022", украинско-американские учения "Си Бриз – 2022", украинско-румынские учения "Риверайн – 2022", многонациональные учения "Кленовая Арка – 2022" и "Викинг – 2022".

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Напомним, 5 ноября Зеленский подписал скандальный закон по олигархам. Он был принят Верховной Радой со взаимоисключающими нормами, но затем исправлен. По мнению главы государства, документ "коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками".

23 сентября закон "Об олигархах" был принят в Верховной Раде под давлением президента. Он практически разрешает главе государства "назначать" олигархов и ограничивать их права. Это произошло еще до получения рекомендаций Венецианской комиссии, фактически нарушая процедуру.

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