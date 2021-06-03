Зеленский ветировал закон об институте старост из-за КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон №4535 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост", который якобы размывает критерии политической нейтральности судей Конституционного суда.

Как сообщается на сайте главы государства, он вернул документ в Верховную Раду со своими предложениями.

Этот закон направлен на совершенствование правового регулирования вопросов института старост и образования старостинских округов. В то же время он содержит изменения в закон о Конституционном суде Украины, которые не касаются вопросов старост.

В частности, статью 11 закона "О Конституционном суде Украины" предложено изложить в новой редакции, которая не обеспечивает соблюдение принципа политической нейтральности судей КСУ, ведь из закона исключаются положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности.

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"Исключение этих положений создает почву для произвольной трактовки того, соответствует ли тот или иной кандидат на должность судьи КСУ указанным требованиям", – говорится в сообщении.

По мнению Зеленского, политическая нейтральность – это составляющая независимости судей, которая является неотъемлемым элементом закрепленного Конституцией Украины принципа верховенства права. Следовательно, такие изменения в законодательство нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности КСУ.

Учитывая это, президент предлагает Раде исключить из закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" пункт о внесении изменений в закон "О Конституционном суде Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты приняли законопроект об институте старост 15 апреля.