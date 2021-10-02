Зеленский в Трускавце: 'Слуга народа' только родилась, но мы на первом месте

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью о работе партии "Слуга народа" во время выездного заседания политсилы в Трускавце в субботу, 2 октября. Он назвал партию "маленькой" и такой, которая "только начала ходить", но все же остается "на первом месте".

Мероприятие проходило без представителей СМИ, но на сайте "Слуги народа" велась его текстовая трансляция. Фрагмент выступления также появился на Youtube-канале издания Lb.ua. Так, Зеленский отметил, что быть первым – это большая ответственность и риски (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня мы – на первом месте. Это большая ответственность, это большие риски стать вторым. Второй – это всегда второй. Его спрашивают как второго, к нему относятся как ко второму. Первым быть сложно, это большое испытание, но и огромный потенциал решать, каким будет государство, менять государство, иметь эти возможности. Иметь не только характер, воодушевление, а иметь возможности и потенциал", – сказал он.

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Глава украинского государства признал: потенциал монобольшинства сейчас "меньше, чем был два года назад".

"Те, кто не имел большого опыта и тогда не знал, что делать с ответственностью, за эти два года несколько изменились. Кто-то стал опытнее, некоторых потеряли. И я счастлив, что мы потеряли. Мы единственная партия, которая теряла потому что это было лишнее", – сказал политик.

"Партия "Слуга народа" только родилась. Она маленькая, только начала ходить. У всех было мало опыта, но есть большой путь и этот путь можно пройти. Партия может укрепляться. Мы должны работать как одна команда", – сказал президент.

Он также отметил, олигархи и предатели якобы испытывают давление.

"Различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники боятся, ежедневно каждый чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место", – добавил Зеленский.

Отметим, что в этот же день, отвечая на вопрос журналиста, украинский президент отметил, что оценивает работу "Слуги народа" за более двух лет на три с плюсом по шкале в пять баллов. Свою оценку он аргументировал тем, что народные депутаты имеют мало опыта. В то же время свою работу на посту президента Зеленский оценил на 7-8 баллов из 12. Впрочем отметил, что оценивать его имеет право только украинский народ.

Все подробности второго дня выезда заседание политсилы читайте в материале.

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