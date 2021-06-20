Зеленский в День отца показал детские фото с папой

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня поздравил своего отца Александра Семеновича с Днем отца и отметил, что счастлив быть его сыном. Политик также опубликовал детские фото с папой.

Кадры детского и юного возраста президент запостил на своем канале в Telegram. Он отметил, что иметь доброго, внимательного, заботливого отца, защитника и друга – это радость и мотивация постоянно двигаться и работать, имея пример для подражания (посмотреть фото, доскролльте до конца).

"Стать отцом – это большое счастье. Быть отцом – это большая ответственность. Быть хорошим отцом – это большой труд. А быть сыном такого отца лично для меня – это большое счастье, большой труд и большая ответственность одновременно. Знаю об этом точно и чувствую всю свою жизнь", – сказано в сообщении.

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Он поблагодарил папе за "воспитание, знания, принципы, характер, привычку никогда не опускать руки, волю никогда не сдаваться и всегда идти до конца". Однако самые искренние слова, по словам президента, он говорит отцу с глазу на глаз.

"Спасибо за то, что мудро чувствуешь, когда нужно поддержать, когда – посоветовать, а когда – покритиковать. Когда нужно сказать что-то важное, а когда важно помолчать и слова не нужны. И спасибо за то, что знаешь: главные и самые искренние мои слова для тебя не в соцсетях, а дома, на кухне, один на один, откровенно, в глаза, за рюмкой, пока мама отошла и не видит наших мокрых глаз", – написал президент.

Он пожелал папе здоровья и призвал беречь себя и маму.

"С Днем отца, Александр Семенович! Будь здоровым! Береги себя! Береги маму!" – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский дал интервью журналистам американской телекомпании CBS в доме своих родителей в Кривом Роге. Также он побывал с представителями этого СМИ в зоне ООС на Донбассе.