Зеленский уволил посла Украины в Канаде

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Шевченко с должности посла Украины в Канаде. Дипломат занимал эту должность почти шесть лет.

Шевченко по совместительству занимал пост представителя Украины при Международной организации гражданской авиации. Соответствующий указ №444/2021 в среду, 25 августа, опубликовали на сайте Офиса президента.

"Освободить Шевченко Андрея Витальевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде и с должности Представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", – говорится в документе.

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Отметим, что Шевченко стал послом Украины в Канаде во время президенства Петра Порошенка в сентябре 2015 года. С 2007 года пять лет Шевченко был депутатом Верховной Рады. До этого, в 2005 году, он занимал должность вице-президента Национальной телекомпании Украины. Также работал шеф-редактором на "5 Канале" и корреспондентом радио "Голос Америки".

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