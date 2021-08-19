Новым главой Харьковского облсовета стала Татьяна Егорова-Луценко. Что о ней известно

Депутаты Харьковского областного совета в четверг, 19 августа, избрали нового главу. Ей станет "Слуга народа" Татьяна Егорова-Луценко.

"За" проголосовали 75 из 89 народных депутатов, "против" – 9. Результаты тайного голосования за ее кандидатуру обнародовали на внеочередной сессии облсовета, сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Егорова-Луценко была единственным кандидатом на пост главы облсовета. Во время заседания среди приоритетных направлений работы новая глава облсовета Егорова-Луценко назвала медицинскую отрасль, IT и промышленность.

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Ранее с этой должности сняли Артура Товмасяна, которого подозревают во взяточничестве. Он сказал свою прощальную речь на заседании, после чего ему подарили цветы и аплодировали. "За" отставку Товмасяна проголосовали 85 депутатов, "против" – пятеро, воздержались двое.

Егорова-Луценко занимала пост бывшего заместителя главы Областной государственной администрации Харькова Алексея Кучера. С 2017 по 2019 год она руководила управлением юстиции Харьковщины, баллотировалась в Верховную Раду на выборах 2020 года. Также работала в высшем учебном заведении и юристом в частной компании.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян сложил полномочия и созвал внеочередную сессию. Его подозревают в получении 1 млн грн взятки.