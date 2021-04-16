Зеленский: Украина – не собственность России, не отдадим им и сантиметра земли

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна не является собственностью России. Он подчеркнул, что мы не отдадим РФ ни клочка земли.

Об этом глава государства рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro, передает пресс-служба ОП. Он отметил, что России не нужна сильная, независимая Украина, поэтому они играют мышцами.

"Хотелось бы просто, чтобы не за счет Украины. Такие шаги россияне делают постоянно, проводят те или иные обучения. При этом они очень напрягаются, когда в Черном море появляются, например, корабли НАТО. Они очень напряжены, когда видят сближение Украины с Альянсом. Когда Украине удаются те или иные экономические прорывы в сотрудничестве с другими странами, россияне также очень на это рефлексируют. Им не нужна сильная, независимая Украина. Мы понимаем это. Хотя я считаю, что такое желание – это их слабость", – рассказал Зеленский.

По его мнению, Россия начала не радоваться украинским победам и удачным шагам еще с момента независимости.

"Украина повзрослела и просто стремится к тому, что ей принадлежит. И мы – точно не собственность России. Это не про игрушки. Думаю, им надо разбираться со своей страной", – добавил президент.

Также Зеленский выразил надежду, что глава РФ Владимир Путин не хочет аннексировать Донбасс, как это сделал с Крымом.

"Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило. И это очень важно понимать", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский надеется, что россияне не пойдут на эскалацию, потому что это будет прежде всего проигрыш для них.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой на Донбасс из-за обострения на фронте.