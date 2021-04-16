Зеленський: Україна – не власність Росії, не віддамо їм і сантиметра землі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна не є власністю Росії. Він підкреслив, що ми не віддамо РФ ні клаптика землі.

Про це голова держави розповів у інтерв’ю французькому виданню Le Figaro, передає пресслужба ОП. Він наголосив, що Росії не потрібна сильна, незалежна Україна, тому вони грають м'язами.

"Хотілося б просто, щоб не за рахунок України. Такі кроки росіяни роблять постійно, проводять ті чи інші навчання. Водночас вони дуже напружуються, коли в Чорному морі з’являються, наприклад, кораблі НАТО. Вони дуже напружені, коли бачать зближення України з Альянсом. Коли Україні вдаються ті чи інші економічні прориви у співпраці з іншими країнами, росіяни також дуже на це рефлексують. Їм не потрібна сильна, незалежна Україна. Ми розуміємо це. Хоча я вважаю, що таке бажання – це їхня слабкість", – розповів Зеленський.

На його думку, Росія почала не радіти українським перемогам та вдалим крокам ще з моменту незалежності.

"Україна подорослішала і просто прагне того, що їй належить. І ми – точно не власність Росії. Це не про іграшки. Вважаю, їм треба розбиратися зі своєю країною", – додав президент.

Також Зеленський висловив надію, що голова РФ Володимир Путін не хоче анексувати Донбас, як це зробив із Кримом.

"Ми чули цю риторику, що він візьме весь Донбас. Але ви повинні знати наш народ, і я хотів би, щоб ви розуміли мене: ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало. І це дуже важливо розуміти", – акцентував голова держави.

Крім того, Зеленський сподівається, що росіяни не підуть на ескалацію, бо це буде насамперед програш для них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вирушив із робочою поїздкою на Донбас через загострення на фронті.