Зеленский: Украина делает все, чтобы вернуть Крым

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что украинское руководство делает все возможное, чтобы вернуть Крым из оккупации России и защитить права своих граждан на полуострове. Именно для этих целей, по словам президента, создана Крымская платформа.

Об этом Зеленский написал у себя в Twitter, обратившись к нации по случаю к 77-летия насильственной депортации крымских татар из Крыма. Он сообщил, что тогда руками большевиков с родной земли было выселено 50% коренного населения.

"Семь лет назад Крым снова был оккупирован. Украина делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть назад полуостров", – заверил украинский гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая пятый президент Украины Петр Порошенко также поддержал крымских татар, которые вынуждены жить в реалиях "русского мира" и заверил, что Крым будет освобожден от него.

Ранее украинская певица Джамала поделилась историей своих предков, которые попали под депортацию крымскотатарского населения.

"Переписана и утеряна настоящая история, уничтожена архитектура, культура. Невозможно оценить все потери. Меньшее, что мы все можем сделать – помнить", – написала она в своем Instagram.