Зеленский: у нас нет огромной территории, ядерного оружия, но наши люди и наша земля – золото. Фото

Президент Владимир Зеленский заявил, что хоть в Украине нет огромных территорий и ядерного оружия, главной ценностью для нашего государства являются ее земля и люди.

Соответствующий пост глава государства разместил в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фотографии украинцев, которые вопреки российской агрессии продолжают жить, защищать свою страну и помогать друг другу.

"У нас нет огромной территории – от океана до океана, нет ядерного оружия, мы не заполняем мировой рынок нефтью и газом. Но у нас есть наши люди и наша земля. Для нас – это золото", – отметил он.

Видео дня

Отметим, 20 марта украинский лидер подписал указ о награждении государственными отличиями 161 украинского защитника. При этом 40 из них получили их посмертно. 12 воинам присвоено звание Героя Украины, восемь из них – посмертно.

"Уверен, могу сказать от имени всего нашего украинского народа: мы искренне благодарны каждому из вас. Каждому и каждой, кто защищает наше государство и останавливает армию оккупантов, которую называли одной из нескольких самых мощных в мире", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее немецкий политик Родерих Кизеветтер заявил, что переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным не дадут никаких результатов и не приведут к миру. В то же время гарантии безопасности Украине мог бы предоставить Совбез ООН, однако для этого нужно выполнить одно условие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!