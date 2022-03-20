'С Путиным мира больше не будет': немецкий политик рассказал, какие гарантии безопасности нужны Украине

Переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным не дадут никаких результатов и не приведут к миру. В то же время гарантии безопасности Украине мог бы предоставить Совбез ООН, однако для этого нужно выполнить одно условие.

Об этом заявил немецкий политик, эксперт партии ХДС по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер, передает DW. Он выразил скептицизм в отношении переговоров о мире с агрессором, так как российский президент хочет одного – распада Украины.

"С Путиным не о чем договариваться... Единственный выход, которого мы должны добиться, – чтобы Россия вывела войска из Украины. Переговоры не приведут к решению проблемы. Нейтралитет (Украины – Ред.) или похожий результат переговоров вряд ли будет означать долгосрочный мир. С Путиным мира больше не будет", – сказал Кизеветтер.

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Политик считает, что Совет безопасности ООН мог бы предоставить Украине гарантии безопасности. Однако для этого орган должен сформулировать клаузулу, которая позволила бы лишить постоянных членов Совбеза – США, Россию, Китай, Великобританию и Францию – права налагать вето в случае нарушения этих гарантий.

По словам Кизеветтера, нужно, чтобы решения в Совете безопасности ООН могли приниматься большинством голосов. "В противном случае страны, обладающие правом вето, такие как Россия, которые сами совершают нападения, могут заблокировать любую помощь" Украине, подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, федеральная прокуратура Германии начала расследование военных преступлений России на территории Украины. Однако пока Путин остается президентом РФ, он не может предстать перед немецким судом.

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