Зеленский: только вступление Украины в НАТО может гарантировать безопасность и мир

Наращивание Россией военной мощи возле украинской границы является угрозой для "всего демократического порядка". В сложившейся ситуации гарантировать безопасность и мир может только членство Украины в НАТО.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Daily Telegraph, которое он дал накануне поездки в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Это конфликт, который решит, будет ли сохранен истинный демократический порядок, будет ли работать принцип нерушимости границ и будет ли свобода народов выбирать свою судьбу", – отметил президент.

Зеленский сказал, что сейчас возле границы Украины, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму сосредоточено больше российских войск, чем в 2014-2015 годах, когда шли самые ожесточенные бои.

"Это давление на Европу и Запад в целом. Это проверка прочности наших связей и веса слов и решений западных стран", – почеркнул гарант.

Глава государства добавил, что Россия угрожает Украине не только посредством стягивания вооружения. Это проявляется также в распространении фейков, попытках вмешательства в политические и избирательные процессы в других странах, кибератаках.

"Вот почему мы должны совместно бороться с дезинформацией, защищать наши политические институты и обеспечивать прозрачность экономических процессов", – сказал Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что Украины не может бесконечно быть на пороге вступления в Европейский Союз и членства в Североатлантическом альянсе.

Как писал OBOZREVATEL, командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что к украинской границе стянули более 100 тысяч российских военных.