Зеленский связался с лидерами "нормандской четверки" из-за обострения на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский созвал переговоры с лидерами "нормандской четверки" из-за обстрелов со стороны оккупантов на Донбассе, от которых четверо украинских военных погибли и двое получили ранения.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович по итогам совещания. Он назвал произошедшее – грубым нарушением режима прекращения огня.

"Президент и глава Офиса президента Украины проводят интенсивные консультации с руководством стран "нормандского формата" относительно грубого нарушения режима прекращения огня, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих", – сказал Арестович.

26 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил 26 марта российские террористы устроили минометный обстрел, в результате которого погибли четверо защитников Украины, еще двое получили ранения.

По данным журналиста Юрия Бутусова, атака оккупантов началась в 13:45 вблизи поселка Шумы в Донецкой области. В свою очередь военный корреспондент Андрей Цаплиенко уточнил, что в 16:15 бой еще продолжался.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская делегация в ТКГ в связи с обострением ситуации провела срочное внутреннее совещание.