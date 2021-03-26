Зеленський зв'язався з лідерами "нормандської четвірки" через загострення на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський скликав переговори з лідерами "нормандської четвірки" через обстріли з боку окупантів на Донбасі, від яких четверо українських військових загинули і двоє отримали поранення.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович за підсумками наради. Він назвав подію – грубим порушенням режиму припинення вогню.

"Президент і глава Офісу президента України проводять інтенсивні консультації з керівництвом країн "нормандського формату" щодо грубого порушення режиму припинення вогню, внаслідок якого загинули четверо українських військовослужбовців", – сказав Арестович.

26 березня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил 26 березня російські терористи влаштували мінометний обстріл, внаслідок якого загинуло четверо захисників України, ще двоє отримали поранення.

За даними журналіста Юрія Бутусова, атака окупантів почалася о 13:45 поблизу селища Шуми в Донецькій області. Зі свого боку військовий кореспондент Андрій Цаплієнко уточнив, що о 16:15 бій ще тривав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська делегація в ТКГ в зв'язку із загостренням ситуації провела термінову внутрішню нараду.