Зеленский созывает заседание СНБО: готовят введение новых санкций

Президент Украины Владимир Зеленский созывает на пятницу заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Оно должно начаться в 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сразу на три информированных источника. По их словам, готовится введение новых санкций.

Кто под них попадет, на данный момент еще неизвестно.

Также источники отметили, что на СНБО будут рассмотрены некие "программные документы".

Напомним, последний раз Совет нацбезопасности вводил санкции 20 августа – в частности, против блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, народного депутата Андрея Деркача, главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и против самого издания.

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Также под ограничения попали россияне, причастные к преследованию людей в оккупированном РФ Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июля СНБО расширил санкционный список контрабандистов. В него попали двое украинцев и немец – Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студенец.

Также ограничительные меры введены против 24 компаний. Все они, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, аффилированны с указанными выше лицами.