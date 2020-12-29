Зеленський скликав РНБО через Конституційний суд

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
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Зеленський провів засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому обговорювалося питання виходу з конституційної кризи.

Про це повідомив у Telegram екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. За його інформацією, обговорювалися подальші дії щодо голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

"Очікується, що за підсумками РНБОУ президент Володимир Зеленський видасть указ про його усунення з посади строком на місяць згідно зі статтею 154 Кримінально-процесуального кодексу України", – написав Лещенко.

Прессекретарка Зеленського Юлія Мендель у коментарі "Українській правді" підтвердила, що засідання РНБО відбулося, на ньому обговорювалася конституційна криза, а щодо ухвалених рішень повідомлять пізніше.

Відбулося засідання РНБО

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