Зеленский созвал новое заседание СНБО из-за угроз нацбезопасности: названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля соберет новое заседание Совета национальной безопасности и обороны "в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

Об этом сообщили на Telegram-канале ОП вечером четверга, 25 февраля. Организацию заседания возложено на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Судя по заявлению Офиса президента, часть данных о решениях Совета будет секретной.

"Всю информацию, которую можно обнародовать, будет сообщено официально", – сказано в сообщении.

Добавим, о запланированном заседании также сообщили на сайте СНБО. Уточняется, что "такое решение принял президент".

Оно назначено на 17:30 в помещении Офиса президента по ул. Банковой, 11 (4-й этаж).

Как сообщал OBOZREVATEL: