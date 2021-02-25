Зеленский созвал новое заседание СНБО из-за угроз нацбезопасности: названа дата
Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля соберет новое заседание Совета национальной безопасности и обороны "в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".
Об этом сообщили на Telegram-канале ОП вечером четверга, 25 февраля. Организацию заседания возложено на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Судя по заявлению Офиса президента, часть данных о решениях Совета будет секретной.
"Всю информацию, которую можно обнародовать, будет сообщено официально", – сказано в сообщении.
Добавим, о запланированном заседании также сообщили на сайте СНБО. Уточняется, что "такое решение принял президент".
Оно назначено на 17:30 в помещении Офиса президента по ул. Банковой, 11 (4-й этаж).
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 февраля в помещении Офиса президента состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное угрозам национальной безопасности.
На нем, в частности, было принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц.
Секретарь СНБО Данилов анонсировал другие громкие решения ведомства, которые будут касаться украинских топ-чиновников.
Ранее – 2 февраля – были введены персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK.
Данилов заявил, что это решение невозможно отменить. По его словам, подготовка к этим ограничительным мерам началась еще летом 2019 года.
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