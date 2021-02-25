Козак подал иск в Верховный суд из-за санкций СНБО

Нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Тарас Козак обратился в суд, собираясь обжаловать применение к нему персональных санкций, которые вступили в силу после введения указом президента Владимира Зеленского в действие решения СНБО.

Соответствующий иск депутат и медиамагнат подал в Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальной странице в Facebook.

"Поступил иск, которым оспаривается указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно приложения №1, согласно которому применены санкции к истцу Тарасу Козаку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что этому иску присвоили регистрационный номер дела – №9901/39/21.

Кроме этого, в ВСУ напомнили, что к ним уже поступали исковые заявления по обжалованию соответствующего указа президента о санкциях от 2 февраля.

Сначала в Верховный суд поступило два иска на указ о санкциях против телеканалов. Один из них подал канал "112 Украина".

Вскоре выяснилось, что автором жалобы в Верховный суд на санкции Зеленского стал юрист из Харькова Роман Лихачев. Позже он подал еще один такой иск.

Решение ВСУ относительно подобных исков:

постановлением от 9 февраля 2021 года по делу №9901/22/21 исковое заявление гражданина оставлено без движения иустановлено истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков;

постановлением от 9 февраля 2021 года по делу №9901/23/21 отказано в открытии производства по иску гражданина;

11 февраля 2021 года КАС ВСУ вынес определение об открытии производства по делу №9901/26/21 по иску гражданина (дело назначено к рассмотрению на 15 марта 2021 года);

постановлением от 16 февраля 2021 года по делу №9901/34/21 исковое заявление ООО "Новини 24 години" оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков;

постановлением от 23 февраля 2021 года продлен на десять дней (со дня вручения копии постановления) срок на устранение недостатков по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" по делу №9901/33/21.

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