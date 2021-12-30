Зеленский согласовал назначение экс-министра обороны Тарана послом в Словению. Эксклюзив

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал экс-министра обороны Украины Андрея Тарана послом Украины в Словению. Документы отправлены, на данный момент ожидается ответ.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Напомним, Таран подал в отставку 2 ноября. Он написал соответствующее заявление и направил его в парламент.

Как ранее сообщал журналист Юрий Бутусов, вопрос отставки экс-министра встал в связи с заметным ухудшением его здоровья.

Андрей Таран – дипломат и генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке. Родился 4 марта 1955 года в семье военного, служившего в группе советских войск в Франкфурте-на-Одере в Германии.

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В 1970-х окончил Киевское высшее артиллерийское инженерное Краснознаменное училище им.С.М. Кирова по специальности военного инженера-радиотехника.

В 1993 году прошел переподготовку в Институте международных отношений КНУ им. Шевченко для дипломатической службы. Позже учился в Национальном университете обороны США в Вашингтоне, где получил квалификацию магистра по специальности "стратегия национальных ресурсов".

После учебы Таран проходил службу в центральном аппарате Минобороны, Главном управлении разведки, работал экспертом центра стратегического планирования и анализа в СНБО. В 2015-2016 годах был первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.

Кроме того, генерал-лейтенант ВСУ в отставке был военным атташе при посольстве Украины в США, представителем Минобороны в представительстве Украины при ООН. Также работал в подгруппе по вопросам безопасности в ТКГ в Минске.

Напомним, ранее стало известно, что кандидатура экс-заместителя главы ОП, председателя Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлии Ковалив рассматривается для назначения на должность посла Украины в Канаде. Она может занять вакантную должность после увольнения президентом Украины Владимиром Зеленским Андрея Шевченко в августе 2021 года.

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