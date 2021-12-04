21 из 28 назначенных Зеленским судей забраковал Совет добропорядочности: в Офисе президента ответили

Большинство судей, которых назначил на вакантные должности украинский президент Владимир Зеленский, получили негативное заключение Общественного совета добропорядочности. Речь идет о 21 человеке из 28.

Об этом говорится в материале аналитического центра "Dejure". Согласно закону, ОСД является независимым органом, который помогает Высшей квалификационной комиссии. ВККС отвечает за формирование судейского корпуса в Украине.

В тоже время, судьи, которые получили негативный отзыв, могут занять должность, но решение должна проголосовать ВККС не менее, чем 11 голосами.

В ответ на это, в пресс-службе Офиса президента отметили, что в представлениях о назначении судей ВСП признал их соответствие должности. Выводы совета были сделаны по результатам рассмотрения решений Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Видео дня

Список судей:

Андрей Коваль – затягивал судебные разбирательства. В результате виновный избежал ответственности. Дмитрий Дьяченко – не задекларировал своевременно имущество. Принимал решения, не находясь на рабочем месте. Оксана Кучерява – не задекларировала своевременно имущество, доход или значительно занизила его объем и стоимость. Николай Шелюховский – завладел имуществом, легальность происхождения которого вызывает сомнения. Ирина Дубовенко – указала ложную информацию об имуществе лиц в своей декларации. Игорь Решетняк – допускал небрежное оформление документов. Андрей Заболотный – не задекларировал своевременно имущество, доход или значительно занизил его объем и стоимость. Андрей Ключник – принимал решения, обусловленные политическими мотивами. Ранее в организации писали, что онвыносили незаконные решения против евромайдановцев. Надежда Бизяева – не задекларировала имущество, доход или значительно занизила его объем и стоимость. Максим Олейник – принимал решения при конфликте интересов. Дмитрий Кухленко – принимал решения, обусловленные политическими мотивами и корпоративной солидарностью, манипулировал обстоятельствами или законодательством, имел личную заинтересованность. Роман Светличный – не задекларировал своевременно имущество или занизил его объем. Виталий Цуркан – не задекларировал имущество, доход или занизил его стоимость. Петр Заруба – незаконно наказывал водителей-участников "Автомайдана". Дмитрий Сирак – недекларация имущества. Екатерина Шкамерда – не задекларировала своевременно имущество, не сообщила о наличии конфликта интересов при принятии решения. Роман Коваль – допустил нарушение принципа гласности и открытости, запретил проведение видеозаписи в открытом судебном заседании. Роман Скотарь – допускал небрежное оформление документов; не задекларировал своевременно имущество. Елена Шевская – не задекларировала имущество, сообщила недостоверные сведения в декларации родственных связей, принимала решения не на работчем месте, не реагировала на случаи неэтичного поведения коллег. Евгений Капитонов – не задекларировал своевременно свое имущество. Александр Ратушенко – не задекларировал своевременно имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил 28 судей. Как минимум двое из них преследовали участников Революции Достоинства.