Зеленский снова соберет 'слуг' в Трускавце: будут говорить о кадровых вопросах

Глава государства Владимир Зеленский намерен организовать повторный выезд депутатов партии "Слуга народа" в Трускавец, Львовской области. Здесь представители наибольшей политической силы в парламенте обсудят кадровые вопросы и будущие проекты для Украины.

Об этом сообщили авторы Telegram-канала УП Off the record. Мероприятие будет проходить до 2 октября, но точное место проведения пока не названо.

"На встрече, как ожидают в Слуге, будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях", – указано в сообщении.

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Отметим, что летом 2019 года президент собирал свою команду в престижном трускавецком отеле Rixos Prykarpattya для проведения интенсивного курса Киевской школы экономики. Таким образом кандидаты в народные депутаты получали необходимые для законотворчества знания. Тогда сам факт того, что неподготовленные и неквалифицированные люди претендуют на самую высокую ветвь государственной власти, возмутил многих украинцев. В сети стало появляться множество критики и дискредитирующей информации, а сам образовательный съезд превратился в объект для создания мемов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что уже избранных "слуг народа" хотели повторно свозить в Трускавец на обучение в 2020 году, но передумали из соображений экономии.