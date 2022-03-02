Зеленский сменил председателей Черкасской и Одесской ОГА: что о них известно

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о смене глав ОГА в Черкасской и Одесской областях. Оба региона возглавили военные. Руководить Черкасской областью сейчас Игорь Табурец, Одесской – Максим Марченко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Отметим, Марченко в 2015-2017 годах был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". В 2017 году был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады. Начиная с мая 2018 года, – командир 28 механизированной бригады.

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Игорь Табурец – кадровый военный, звание генерал-майора. Долгое время Табурец работал в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты могут выбрать приоритетными направлениями для наступления Одессу и Херсон. В частности, в сторону Одессы из портов временно оккупированного Крыма выдвинулись 11 десантных кораблей, однако Вооруженные силы Украины готовы дать им отпор.