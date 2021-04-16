Зеленский сказал, о чем сожалеет за время своего президентства

Мирослав Семенюк Политика 17:07, 16.04.2021 Обновлено: 17:14, 16.04.2021

Глава Украинского государства Владимир Зеленский за время своего президентства сожалеет лишь о нехватке времени, которое он мог бы посвятить воспитанию детей.

Как сказал Зеленский в интервью газете Le Figaro, опубликованном на сайте президента, обычно он никогда не жалеет, когда решает что-то делать.

"Стараюсь всегда достичь результата. Если после этих пяти лет я пойму, что не сделал того, что хотел, и потратил эти годы зря, я буду жалеть об этом времени. Страшно жалеть", – заявил гарант.

Он добавил, что из-за работы имеет очень мало времени, который проводит со своими детьми.

"И я не совсем вижу, как растут мои дети. Но есть жена, поэтому я спокоен", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский накануне своего визита во Францию и переговоров с ее лидером Эммануэлем Макроном дал интервью западным СМИ.

Он подтвердил, что сам подавал запрос на разговор с лидером страны-агрессора относительно обострения на Донбассе, но ему не ответили. Также отметил, что Украинское государство не может бесконечно "оставаться в прихожей" Евросоюза и НАТО.

Предлагаем ознакомиться с главными тезисами этой беседы.

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