Зеленський сказав, про що жалкує за час свого президентства
Глава Української держави Володимир Зеленський за час свого президентства жалкує лише про брак часу, який він міг би присвятити вихованню дітей.
Як сказав Зеленський в інтерв’ю газеті Le Figaro, опублікованому на сайті президента, зазвичай він ніколи не жалкує, коли вирішує щось робити.
"Намагаюся завжди досягнути результату. Якщо після цих п'яти років я зрозумію, що не зробив того, що хотів, і витратив ці роки даремно, я шкодуватиму про цей час. Страшно шкодуватиму", – заявив гарант.
Він додав, що через роботу має дуже мало часу, який проводить зі своїми дітьми.
"І я не зовсім бачу, як зростають мої діти. Але є дружина, тому я спокійний", – підкреслив Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський напередодні свого візиту до Франції і переговорів із її лідером Еммануелем Макроном дав інтерв'ю західним ЗМІ.
Він підтвердив, що сам подавав запит на розмову з лідером країни-агресора щодо загострення на Донбасі, але йому не відповіли. Також зазначив, що Українська держава не може нескінченно "залишатися в передпокої" Євросоюзу та НАТО.
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