Зеленский сделал заявление о реакции России на запуск "Крымской платформы"

Президент Украины Владимир высказался по поводу задержания крымских татар в оккупированном Крыму. Он назвал это реакцией России на запуск "Крымской платформы".

На своей странице в Twitter он написал, что оккупанты опять прибегли к преследованиям людей на полуострове, где происходят обыски и задержания. Президент подчеркнул, что все задержанные должны быть освобождены.

Зеленский отметил, что силовики Федеральной службы безопасности РФ забрали Наримана Джелялова, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Видео дня

В оккупированном Симферополе 4 сентября сотрудники ФСБ ворвались в дом заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла под предлогом проведения обысков. После проведения "спецоперации" силовики увезли с собой лидера крымских татар в "управление ФСБ" на территории Крыма. Всего силовики задержали более 40 человек.

Напомним, что 23 августа в Киеве состоялся саммит "Крымская платформа". По результатам мероприятия участники приняли совместную декларацию, в которой потребовали от РФ обеспечить полный доступ к оккупированному полуострову.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что запуск "Крымской платформы" создал условия для развития ключевых направлений по деоккупации украинского полуострова. Также саммит при участии 44-х представителей западных стран-партнеров стал косвенным поражением Москвы, и в Кремле это понимают.