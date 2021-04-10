Зеленский с женой прибыл с визитом в Турцию. Фото и видео

В субботу, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом вместе с женой Еленой Зеленской. Украинский гарант должен встретиться с лидером страны Реджепом Эрдоганом.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига. В частности, состоится девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

"Украина и Турция продолжают активный диалог", – добавил посол.

Напомним, что во время визита Зеленского в Турцию запланировано подписание ряда двусторонних документов, сообщили в Офисе президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 9 апреля, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Эрдоганом. В частности, главы государств обсудили войну на востоке Украины.