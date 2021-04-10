Зеленський із дружиною прибув із візитом до Туреччини. Фото і відео

У суботу, 10 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини з робочим візитом разом із дружиною Оленою Зеленською. Український гарант має зустрітися з лідером країни Реджепом Ердоганом.

Про це у Twitter повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга. Зокрема, відбудеться дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

"Україна та Туреччина продовжують активний діалог", – додав посол.

Нагадаємо, що під час візиту Зеленського в Туреччину заплановано підписання низки двосторонніх документів, повідомили в Офісі президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 9 квітня, відбулася телефонна розмова між президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Туреччини Реджепом Ердоганом. Зокрема, глави держав обговорили війну на сході України.