Зеленский с женой на 14 февраля отправится в Арабские Эмираты

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди отправится с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает пресс-служба ОП, глава государства с женой пробудут в ОАЭ 14-15 февраля.

"Глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Также Елена Зеленская в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Нурою бинт Мухаммад Аль Каабе, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения.