Зеленский решил отозвать украинских миротворцев со всех миссий в мире. Документ

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Украинские миротворцы будут отозваны из всех миссий в мире. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига на своей странице в Facebook в понедельник, 7 марта. Речь идет о высокопрофессиональных украинских военных.

В Украине они вместе с Вооруженными силами будут участвовать в борьбе с российскими оккупантами.

"Президент Украины В.Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев, высокопрофессиональных военных, из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления нашей армии в отпоре российской агрессии", – написал Сибига.

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Отметим, что в настоящее время украинские военные участвуют в трех миротворческих операциях:

40 человек – в Международных силах по поддержке мира в Косово;

13 человек – в миротворческой миссии в Конго;

56 человек – в операции ООН в Кот-д'Ивуаре.

На официальном сайте президента указ пока не обнародован, однако Сибига показал его фото. В документе говорится, что указ вступает в силу с момента опубликования.

"Отозвать национальный контингент и национальный персонал, которые участвуют в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности государства", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны Украины уже находятся на позициях в окрестностях Киева. Они вместе с украинскими защитниками защищают нашу столицу от оккупантов.

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