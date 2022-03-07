Интернациональный легион уже встал на оборону Киева: первое фото
Первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны Украины уже находятся на позициях в окрестностях Киева. Они вместе с украинскими защитниками защищают нашу столицу от оккупантов.
Об этом сообщили Сухопутные войска вооруженных сил Украины и обнародовали первое фото. Отмечается, что боевые задания уже выполняют добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики и даже Индии.
"Продолжение следует...", – говорится в сообщении.
Отметим, что в Украине формируется Интернациональный легион территориальной обороны. На поступление в него уже подали заявления несколько тысяч иностранцев. Они горят желанием стать с украинцами бок о бок в борьбе против российских захватчиков – этих военных преступников XXI века.
Как сообщал OBOZREVATEL, по меньшей мере, три тысячи американских добровольцев намерены присоединиться к Интернациональному легиону для того, чтобы воевать в Украине против страны-агрессора России. Среди желающих – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.
Кроме того, около 400 шведов записались добровольцами в украинскую армию.