Зеленский произвел замену в составе СНБО. Документ

Министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского ввели в состав Совета национальной безопасности и обороны. Его в Верховной Раде назначили новым главой МВД 16 июля

Указ №298/2021 о замене в ведомстве издал президент Владимир Зеленский. Этим же документом он вывел из СНБО бывшего министра Арсена Авакова (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю… ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Монастырского Дениса Анатольевича; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Арсена Авакова", – сказано в указе.

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Он вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, что 16 июля в Верховной Раде поддержали назначение Дениса Монастырского новым министром внутренних дел.

Он заменил на этой должности Арсена Авакова, который 13 июля написал заявление об отставке.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты поддержали увольнение главы МВД на заседании парламента 15 июля.