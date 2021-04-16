Зеленский признался, что мог бы назвать своим самым большим успехом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самый большой его успех как главы государства еще будет в будущем.

По крайней мере, он очень надеется, что его команда "задаст стране другую скорость, другое лицо". Мыслями по этому поводу он поделился в интервью Le Figaro, которое опубликовал сайт ОПУ.

"Я уверен, что после меня народ Украины поймет, что такой президент может быть. Считаю, что это очень важный момент, что украинцы уже не смогут выбрать для себя человека с политическим нафталином", – предположил Зеленский.

По мнению гаранта, это влияет на многие вещи. Также он подчеркнул, что никому не удается "привязать ему какую-то коррупцию".

"Как говорится, рыба гниет с головы... Все видят, что это невозможно. Поэтому я считаю, что задаю этот тон для политиков. Они видят – если я себе не позволяю, то им уже стыдно. В Украине так всегда было. Все смотрели и говорили: если ему можно, и я тоже могу", – сказал Зеленский.

Добавим: в этом же интервью украинский лидер отметил, мол, не думает, что Путин ожидал такого президента Украины, как он. С другими тезисами этой беседы для французской газеты можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подал предложение о создании законопроекта о статусе олигархов в Украине. Это произошло на заседании Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля, где обсуждали ситуацию в зоне боевых действий на Донбассе и ввели новый пакет санкций.