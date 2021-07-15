Зеленский поздравил с Днем миротворцев: Украина – это о мире и помощи

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником – День украинских миротворцев. Он отметил тяжелую работу наших воинов.

Свое приветствие глава государства опубликовал на странице в Twitter. Гарант Конституции сказал, что наши миротворцы помогают создавать безопасность в мире.

"Тысячи наших воинов участвуют в миротворческих операциях во многих уголках планеты, помогая людям жить в более безопасных условиях. Они в очередной раз доказывают миру, что Украина – это о мире, о ценности человеческой жизни, о помощи", – написал Зеленский.

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Добавим, что 15 июля отмечается День украинских миротворцев. Праздник был учрежден Постановлением Верховной Рады № 292-VII, принятой народными депутатами 21 мая 2013 года.

Напомним, что Зеленский в день Святой Троицы 20 июня пожелал украинцам счастья и согласия. Также выразил веру в мир в Украине.

28 июня Зеленский во время выступления в Верховной Раде поздравил нардепов с юбилеем Конституции и пошутил о Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в Украине отмечали День чествования участников боевых действий на территории других государств.