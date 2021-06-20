Зеленский к украинцам в Троицу: с верой в мир в Украине

Президент Владимир Зеленский в день Святой Троицы 20 июня пожелал украинцам счастья и согласия. Также выразил веру в мир в Украине.

Пост глава государства оставил в своем Instagram. Гарант сопроводил его фотографией пейзажа в столице с видом на Киево-Печерскую лавру и Днепр.

"Со светлым днем Святой Троицы! Желаю счастья, согласия и любви каждой семье. С верой в добро. С верой в мир в Украине", – написал Зеленский.

Еще одно поздравление от имени украинского лидера опубликовала его пресс-служба на сайте Офиса президента.

"В это радостное праздничное время мы чувствуем большой духовный подъем, набираемся энергии и силы, наслаждаемся ароматом разнотравья и теплым дружеским общением. Пусть ваши дома наполняются добром и благодатью. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний. Хороших всем праздников!" – добавил гарант.

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Напомним: 20 июня все православные верующие празднуют День Святой Троицы. Также этот праздник называют Пятидесятница. О том, что нельзя делать в этот день, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине Троица является государственным праздником, в связи с которым предусмотрен дополнительный выходной день.

Синоптики пообещали жаркую погоду на 20 июня в Украине – до +24... +31, но почти на всей территории пройдут дожди, возможны грозы.

Также узнавайте, что можно и нельзя делать православным и чем нельзя украшать дом на Зеленые праздники. Кроме этого, мы собрали молитвы на Троицу 2021 – как и что можно просить у Бога.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Зеленский поздравил выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Офицерское звание лейтенанта 19 июня получили 572 человека.