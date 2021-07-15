С Днем украинских миротворцев 2021: поздравления и открытки к празднику
В четверг, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев. Праздник был учрежден Постановлением Верховной Рады № 292-VII, принятой народными депутатами 21 мая 2013 года.
Цель мероприятий, которые проходят в этот день, – чествование участников миротворческих операций и увековечение памяти героев, погибших при несении службы в составе миротворческого контингента. К празднику украинских миротворцев OBOZREVATEL публикует подборку смс и открыток с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с Днем украинских миротворцев: смс, стихи и проза
Миротворців українських
Сьогодні ми вітаємо,
Ми місію благу
Всім світом прославляємо.
Бажаємо удачі,
Здоров'я і терпіння.
Нехай втіляться в життя
Найкращі всі стремління.
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В этот день поздравить нужно
Миротворцев Украины,
Им желаем мы удачи
И успехов миллион,
Пусть удастся разрешить им
Все конфликты на Земле,
Смогут кризисы и войны
Пусть они преодолеть!
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З Днем українських миротворців вітаю,
Миру для дому, країни я бажаю!
Нехай не торкнеться біда ніколи,
Під вартою залишилися рідні ворота!
Здоров'я для Вас заслужено точно,
Спокійні чекають попереду, нехай, ночі,
Добрі, ясні, славні дні,
Миротворці – герої і молодці!
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Примите искренние поздравления с Днем украинских миротворцев. Миротворческая деятельность является крайне важным условием сохранения мира и стабильности на нашей планете. Участвуя в миротворческой деятельности по всему миру, украинские миротворческие подразделения стали неотъемлемой составляющей миротворческих сил ООН. В ваш праздник желаю Вам крепкого здоровья, успешного выполнения миротворческого миссий и счастливого возвращения в собственный дом.Картинки и открытки ко Дню украинских миротворцев
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по военным вопросам Владислав Селезнев отметил, что НАТО – в долгу перед украинскими миротворцами. По его словам, альянс из уважения к их участию в операции в Косово должен был реагировать на ситуацию, сложившуюся в 2014 году.
По материалам: pozdravok.ru.