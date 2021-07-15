С Днем украинских миротворцев 2021: поздравления и открытки к празднику

В четверг, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев. Праздник был учрежден Постановлением Верховной Рады № 292-VII, принятой народными депутатами 21 мая 2013 года.

Цель мероприятий, которые проходят в этот день, – чествование участников миротворческих операций и увековечение памяти героев, погибших при несении службы в составе миротворческого контингента. К празднику украинских миротворцев OBOZREVATEL публикует подборку смс и открыток с поздравлениями и пожеланиями.

Миротворців українських

Сьогодні ми вітаємо,

Ми місію благу

Всім світом прославляємо.

Бажаємо удачі,

Видео дня

Здоров'я і терпіння.

Нехай втіляться в життя

Найкращі всі стремління.

***

В этот день поздравить нужно

Миротворцев Украины,

Им желаем мы удачи

И успехов миллион,

Пусть удастся разрешить им

Все конфликты на Земле,

Смогут кризисы и войны

Пусть они преодолеть!

***

З Днем українських миротворців вітаю,

Миру для дому, країни я бажаю!

Нехай не торкнеться біда ніколи,

Під вартою залишилися рідні ворота!

Здоров'я для Вас заслужено точно,

Спокійні чекають попереду, нехай, ночі,

Добрі, ясні, славні дні,

Миротворці – герої і молодці!

***

Примите искренние поздравления с Днем украинских миротворцев. Миротворческая деятельность является крайне важным условием сохранения мира и стабильности на нашей планете. Участвуя в миротворческой деятельности по всему миру, украинские миротворческие подразделения стали неотъемлемой составляющей миротворческих сил ООН. В ваш праздник желаю Вам крепкого здоровья, успешного выполнения миротворческого миссий и счастливого возвращения в собственный дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по военным вопросам Владислав Селезнев отметил, что НАТО – в долгу перед украинскими миротворцами. По его словам, альянс из уважения к их участию в операции в Косово должен был реагировать на ситуацию, сложившуюся в 2014 году.

По материалам: pozdravok.ru.