Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

Глава государства Владимир Зеленский обратился к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону по случаю его предварительного переизбрания на президентских выборах. Согласно данным экзитпола, последний значительно опередил свою конкурентку от ультраконсерваторов Марин Ле Пен.

Свое поздравление украинский лидер опубликовал у себя в Twitter. Зеленский назвал Макрона, неизменно пытающегося вразумить лидера страны-агрессора Владимира Путина, верным другом Украины.

"Желаю ему дальнейших успехов на благо народа Франции! Я ценю его поддержку и убежден, что мы вместе идем вперед к новым общим победам. Навстречу сильной и единой Европе!", – обозначил гарант.

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Напомним, что за несколько дней до выборов Макрон резко обратился к официальной Москве. Он потребовал освободить мирное население Мариуполя, которое уже два месяца находится на грани жизни и смерти в блокадном городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период предвыборной гонки кандидат и действующий президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что продолжит увеличивать оборону Украины в случае переизбрания на новый срок. При этом он не стал скрывать, что продолжит перманентно переубеждать Путина в телефонном режиме.