Макрон пообещал Украине больше поддержки, но не оставил надежды 'переубедить' Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил с партнерами предоставление украинскому государству дополнительной финансовой и военной поддержки в связи с полномасштабным вторжением России. При этом он не оставил надежды "переубедить" Владимира Путина от войны в Украине.

Об этом французский лидер написав на своей странице в Twitter в среду, 20 апреля. От отметил, что обсудил с партнерами дальнейшие действия, чтобы "отговорить Россию от продолжения конфликта".

"Посредством видеоконференции с нашими партнерами мы подтвердили наше единство и нашу решимость действовать, чтобы отговорить Россию от продолжения конфликта. Мы продолжим наращивать нашу финансовую, военную и гуманитарную помощь в поддержку украинских мужчин и женщин", – написал Макрон.

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Накануне президент Франции сообщил, что его диалог с российским диктатором Путиным остановлен. Это произошло после того, как стало известно о зверствах войск РФ против мирного населения Украины, в частности, в городе Буча под Киевом.

По словам политика, после событий в Киевской области "война приобрела другой оборот".

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Bloomberg сообщило, что высокопоставленный представитель Макрона заявил, что Франция готова предоставить Украине необходимые гарантии безопасности. Это станет возможным после окончания в нашей стране войны, развязанной Россией.