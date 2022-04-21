Макрон обратился к России в Twitter и призвал освободить жителей Мариуполя

Президент Франции Эммануэль Макрон через социальную сеть Twitter обратился к России. Он призвал страну-агрессор позволить жителям заблокированного российскими оккупантами Мариуполя покинуть город.

Сообщение французского политика появилось вечером четверга, 21 апреля. Макрон подчеркнул, что ситуация в городе только ухудшается.

"Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, пропустить гуманитарную помощь", – сказано в его сообщении.

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Несколько дней назад, 19 апреля, президент Франции сообщил, что его диалог с российским диктатором Владимиром Путиным остановлен. Это произошло после того, как стало известно о зверствах войск РФ против мирного населения Украины, в частности, в городе Буча под Киевом. По словам политика, после событий в Киевской области "война приобрела другой оборот".

Позже в Twitter Макрон сообщил, что обсудил с партнерами предоставление украинскому государству дополнительной финансовой и военной поддержки в связи с полномасштабным вторжением России. При этом он не оставил надежды "переубедить" Путина от войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью одному из французских каналов Макрон решил не называть военные преступления российских оккупантов в Украине, совершенные против мирного населения, геноцидом. Более того, он сказал, что считает граждан воюющих стран "братьями".